LIVE Sinner-Fognini 6-2 3-6 5-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’altoatesino serve per il match (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio ad uscire e dritto a chiudere! 15-0 Comincia alla grande Sinner con servizio e smash a rimbalzo. 5-3 BREAK Sinner! Game da dimenticare giocato da Fognini e Sinner serve per il match. 15-40 Secondo doppio fallo del game e due palle break in favore di Sinner. 15-30 Servizio esterno e dritto vincente a campo aperto dall’altra parte. 0-30 Lungo il dritto di Fognini dopo il servizio. 0-15 Ottavo doppio fallo della partita da parte di Fognini. 4-3 CONTRO-BREAK Fognini! DRITTO IN CORSA PAUROSO DEL LIGURE! Si riaccende ancora la partita. 0-40 Errore con il rovescio d’attacco per Sinner! Tre palle per il controbreak! 0-30 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio ad uscire e dritto a chiudere! 15-0 Comincia alla grandecon servizio e smash a rimbalzo. 5-3 BREAK! Game da dimenticare giocato daper il. 15-40 Secondo doppio fallo del game e due palle break in favore di. 15-30 Servizio esterno e dritto vincente a campo aperto dall’altra parte. 0-30 Lungo il dritto didopo il servizio. 0-15 Ottavo doppio fallo della partita da parte di. 4-3 CONTRO-BREAK! DRITTO IN CORSA PAUROSO DEL LIGURE! Si riaccende ancora la partita. 0-40 Errore con il rovescio d’attacco per! Tre palle per il controbreak! 0-30 ...

