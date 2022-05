Highlights e gol Juventus-Inter 2-4 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la finale di Coppa Italia. Succede tutto ed il contrario di tutto allo stadio Olimpico di Roma con i nerazzurri che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie al tiro a giro di Nicolò Barella. Ma ad inizio secondo tempo arriva la reazione bianconera che in un minuto ribalta totalmente la partita grazie alle reti di Alex Sandro e Vlahovic. Inzaghi cambia e i nerazzurri tornano a dominare la partita e trovano il gol del 2-2 su calcio di rigore trasformato perfettamente da Hakan Calhanoglu. Si va ai tempi supplementari dove De Ligt atterra nuovamente De Vrij, è rigore di nuovo. Stavolta è Perisic che fa 2-3. Il croato non è sazio e poco dopo fa partire un destro imprendibile, è 2-4. I nerazzurri ...