Giornalista uccisa in Cisgiordania, cosa è successo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Shireen Abu Akleh, una delle reporter e Giornalista più note della catena televisiva del Golfo, è morta negli scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano in Cisgiordania. Insieme a lei anche il Giornalista Ali Samodi è rimasto ferito. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, la cui fonte è il Ministero della Sanità palestinese, la Giornalista 51enne “è morta dopo essere stata colpita dall’esercito dell’occupazione”. I reporter sarebbero infatti stati colpiti dal fuoco israeliano mentre seguivano un raid delle forze di Tel Aviv a Jenin, in Cisgiordania. I commenti sulla morte della Giornalista in Cisgiordania “Quello che sappiamo per ora è che il ministero della Salute palestinese ha annunciato la sua morte. Shireen Abu Akleh, stava coprendo gli eventi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Shireen Abu Akleh, una delle reporter epiù note della catena televisiva del Golfo, è morta negli scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano in. Insieme a lei anche ilAli Samodi è rimasto ferito. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, la cui fonte è il Ministero della Sanità palestinese, la51enne “è morta dopo essere stata colpita dall’esercito dell’occupazione”. I reporter sarebbero infatti stati colpiti dal fuoco israeliano mentre seguivano un raid delle forze di Tel Aviv a Jenin, in. I commenti sulla morte dellain“Quello che sappiamo per ora è che il ministero della Salute palestinese ha annunciato la sua morte. Shireen Abu Akleh, stava coprendo gli eventi ...

