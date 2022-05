El Salvador: condannata a 30 di carcere con l’accusa di omicidio dopo un aborto spontaneo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un tribunale di El Salvador, piccolo stato dell’America centrale, ha condannato a 30 anni di carcere una donna che ha avuto un aborto spontaneo. l’accusa nei suoi confronti è quella di omicidio aggravato. Secondo molti attivisti, il suo caso rappresenta un severo monito per le donne degli Stati Uniti, dove la Corte Suprema sta valutando di ribaltare una sentenza chiave che ha legalizzato l’aborto. La criminalizzazione delle donne Una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per omicidio dopo un aborto spontaneo La donna, identificata solo come “Esme”, è stata condannata lunedì scorso, dopo quasi due anni di detenzione ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un tribunale di El, piccolo stato dell’America centrale, ha condannato a 30 anni diuna donna che ha avuto unnei suoi confronti è quella diaggravato. Secondo molti attivisti, il suo caso rappresenta un severo monito per le donne degli Stati Uniti, dove la Corte Suprema sta valutando di ribaltare una sentenza chiave che ha legalizzato l’. La criminalizzazione delle donne Una donna è stataa 30 anni diperunLa donna, identificata solo come “Esme”, è statalunedì scorso,quasi due anni di detenzione ...

