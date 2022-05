Due o tre cose per mettere vasi sui vostri balconi (Di mercoledì 11 maggio 2022) La stragrande maggioranza delle persone vive in conglomerati urbani in edifici a più piani, dove avere un balcone è l’unica risorsa per potere alloggiare delle piante in semplici vasi o L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 11 maggio 2022) La stragrande maggioranza delle persone vive in conglomerati urbani in edifici a più piani, dove avere un balcone è l’unica risorsa per potere alloggiare delle piante in semplicio L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

IlContiAndrea : Due dei tre tenori de Il Volo provano - a circuito chiuso - la versione rock di #GrandeAmore. Sono Piero e Ignazio.… - Inter : ? | GOLEADOR Mancano solo due giorni alla finale di #CoppaItaliaFrecciarossa, sapete dirci chi sono i tre miglior… - gippu1 : Verona si conferma città talismano per il #Milan, che da lì iniziò nel 1987 e nel 2002 due grandi cicli vincenti. I… - kaattchu : L’Australia detta anche il tipo che due giorni fa mi ha messo tre like su Instagram a caso - avocaduto : Comunque amo tutte e tre le coppie… ma quanto avrei voluto vedere loro due in finale… #pechinoexpress -