Due cucchiai di bicarbonato dopo un'abbuffata: gli "esplode" lo stomaco. Salvato dai medici (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prima la grigliata con gli amici , bevendo birra, poi una pizza in famiglia e, infine, acqua frizzante e bicarbonato, due cucchiai interi, per digerire: un 43enne di Modena ha riportato una lacerazione...

Gianskrt : @enricoI00 Minchia due cucchiai interi che cazzo voleva fare - DebiruS : @IeSslo @_Sazed Pure io lo prendo con acqua gassata ma nel senso di acqua leggermente frizzante. Ma certo non due c… - IeSslo : @DebiruS @_Sazed Cioè: grigliata a pranzo e pizza a cena (e, già qui...), con birra e bevande gassate e, per conclu… - DebiruS : @_Sazed Senti, m'è capitato di prendere un cucchiaino di bicarbonato in momenti particolarmente difficili e devo di… - rugo_cristina : @ca__ba Come ti capisco ...io due cucchiai di olio in tutta la giornata...ma la tristezza?? -