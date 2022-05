Diretta Juve - Inter ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA - Juventus e Inter si affrontano in finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma: sarà il quarto derby d'Italia stagionale dopo il doppio confronto in campionato e la sfida di Supercoppa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA -ntus esi affrontano in finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma: sarà il quarto derby d'Italia stagionale dopo il doppio confronto in campionato e la sfida di Supercoppa ...

Advertising

Inter_InDiretta : Finale Coppa Italia, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e diretta streaming, quando e dove vederla / Juventus… - Inter_InDiretta : Coppa Italia, finale Juventus – Inter: c’è la diretta in chiaro, dove vederla in tv e streaming LIVE su ????????… - JuventusLive1 : Dove vedere Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, Mercoledì 11 Maggio 2022 alle 21:00. La partita dello stadio Ol… - JuventusLive1 : Finale Coppa Italia Juventus-Inter Dove vederla in Diretta TV-Streaming, orario e probabili formazioni 11-5-2022… - JuventusLive1 : Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming LIVE su ???????? @JuventusLive1 #JuveInter #Juve ?? #Inter… -