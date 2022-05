Ucraina, Elio Vito: “Copasir non sceglie ospiti, diamo allarme disinformazione russa” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Copasir non si occupa né intende occuparsi di palinsesti, programmi televisivi o scelta degli ospiti, ma intende rappresentare non una preoccupazione bensì una realtà, denunciata più volte dai nostri organismi della sicurezza, dallo stesso Copasir nelle relazioni al Parlamento e dalle autorità europee, anche con le risoluzioni del Parlamento europeo sulle ingerenze, adottate a marzo e ad aprile”. Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente del Copasir, spiega all’Adnkronos quali sono gli intenti del Comitato parlamentare per la sicurezza alla base del ciclo di audizioni che prendono il via questa settimana. Audizioni (come quelle dell’Ad Rai e dell’Agcom, convocati in settimana per approfondire il capitolo ‘ospiti’ nei talk nell’ambito del ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ilnon si occupa né intende occuparsi di palinsesti, programmi televisivi o scelta degli, ma intende rappresentare non una preoccupazione bensì una realtà, denunciata più volte dai nostri organismi della sicurezza, dallo stessonelle relazioni al Parlamento e dalle autorità europee, anche con le risoluzioni del Parlamento europeo sulle ingerenze, adottate a marzo e ad aprile”., deputato di Forza Italia e componente del, spiega all’Adnkronos quali sono gli intenti del Comitato parlamentare per la sicurezza alla base del ciclo di audizioni che prendono il via questa settimana. Audizioni (come quelle dell’Ad Rai e dell’Agcom, convocati in settimana per approfondire il capitolo ‘’ nei talk nell’ambito del ...

