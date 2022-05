Ucraina | Annalena Baerbock a Bucha | Portare i colpevoli davanti alla giustizia

(Di martedì 10 maggio 2022) ", e' quello che faremo come comunita' internazionale". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca,, in un breve statement a. "...

"Portare i colpevoli davanti alla giustizia, e' quello che faremo come comunita' internazionale". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca,Baerbock, in un breve statement a Bucha. "Possiamo dare un piccolo contributo sostenendo le indagini sui crimini di guerra, sui crimini contro l'umanita', raccogliendo prove e assicurandoci ...Le immagini mostrano la bandieraancora sull'acciaieria. Ore 10.50 La ministra tedesca Baerbock a sorpresa a Bucha La ministra degli Esteri tedesca,Baerbock, si è recata a sorpresa ... Ucraina: Annalena Baerbock giunta a Bucha - Mondo Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un breve statement a Bucha. "Possiamo dare un piccolo contributo sostenendo le indagini sui crimini di guerra, sui crimini ...14.44 - L'ambasciata tedesca a Kiev, chiusa a metà febbraio a causa della guerra, riaprirà. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, sul posto, secondo quanto riportano alc ...