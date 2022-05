Ryanair cerca assistenti di volo: selezione a Comiso (Di martedì 10 maggio 2022) Comiso – Sono state programmate per venerdì 13 e sabato 14 maggio a Comiso due giornate di recruiting per nuovi assistenti di volo che saranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair.Le selezioni saranno aperte a chiunque vorrà partecipare, semplicemente presentandosi presso la Sala Belgiorno dell’aeroporto Pio La Torre in una delle quattro sessioni previste, alle 10 e alle 15 di venerdì e sabato.Ai candidati, che saranno chiamati ad affrontare una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l’accesso ai colloqui individuali, saranno poi spiegate nel dettaglio le opportunità relative all’accesso al lavoro in Lauda Europe, a cominciare da un corso di formazione di sei settimane, per il quale è previsto un rimborso spese, che darà poi accesso alla collocazione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 10 maggio 2022)– Sono state programmate per venerdì 13 e sabato 14 maggio adue giornate di recruiting per nuovidiche saranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo.Le selezioni saranno aperte a chiunque vorrà partecipare, semplicemente presentandosi presso la Sala Belgiorno dell’aeroporto Pio La Torre in una delle quattro sessioni previste, alle 10 e alle 15 di venerdì e sabato.Ai candidati, che saranno chiamati ad affrontare una breve prova di lingua inglese come preper l’accesso ai colloqui individuali, saranno poi spiegate nel dettaglio le opportunità relative all’accesso al lavoro in Lauda Europe, a cominciare da un corso di formazione di sei settimane, per il quale è previsto un rimborso spese, che darà poi accesso alla collocazione ...

