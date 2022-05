Risparmio: poche donne ai vertici delle sgr, solo il 17% nelle prime linee (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Luci e ombre per la diversità di genere nel società del Risparmio gestito. Secondo una ricerca condotta da Valore D e Assogestioni e presentata al Salone del Risparmio, nell'industria la presenza delle donne sul totale della popolazione aziendale è bilanciata ma si tratta per lo più di impiegate e la loro presenza diminuisce scalando la gerarchia organizzativa. Tra le prime linee è donna solo il 17,7%, una percentuale inferiore a quella dei consiglieri di amministrazione, dove le donne sono il 26,8%, e anche più bassa rispetto agli altri settori dei servizi finanziari, come il bancario e assicurativo, dove le quote rosa sono rispettivamente il 19% e il 25% tra i ruoli di vertice. nelle nuove assunzioni si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Luci e ombre per la diversità di genere nel società delgestito. Secondo una ricerca condotta da Valore D e Assogestioni e presentata al Salone del, nell'industria la presenzasul totale della popolazione aziendale è bilanciata ma si tratta per lo più di impiegate e la loro presenza diminuisce scalando la gerarchia organizzativa. Tra leè donnail 17,7%, una percentuale inferiore a quella dei consiglieri di amministrazione, dove lesono il 26,8%, e anche più bassa rispetto agli altri settori dei servizi finanziari, come il bancario e assicurativo, dove le quote rosa sono rispettivamente il 19% e il 25% tra i ruoli di vertice.nuove assunzioni si ...

