La fregata russa Admiral Makarov ripresa in navigazione dal satellite

(Di martedì 10 maggio 2022) Lo scorso 6 maggio si sono diffuse voci in merito al presunto attacco ucraino alla. L’unità, della moderna classeGrigorovich, sarebbe stata colpita da un missile antinave di Kiev mentre incrociava nell’area dell’Isola dei Serpenti, già nota per essere stata bombardata e occupata dalle forze russe nei primi giorni di InsideOver.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - TgLa7 : #Ucraina: 'Fregata russa sta bruciando, colpita da un razzo ucraino'. Stato maggiore #Kiev, 'Mosca ha perso una nave' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ucraini annunciano: 'Colpita la fregata russa Admiral Makarov'. Dubbi sul video. Il Cremlino smentisc… - diStasioStefano : @fattoquotidiano prima di ricopiare le notizie date da Kiev, almeno verificatele...come quella dell'affondamento ch… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Cremlino 'non ha informazioni' su un presunto attacco alla fregata russa 'Ammiraglio Makarov' nel #MarNero. Lo ha det… -

... guidato in una visita al porto bloccato dalle minacce della flottae tra gli edifici ... dall'incrociatore Moskva allaAdmiral Makarov, il fronte di Odessa resta quindi sotto pressione. ...... l'incrociatore Moskva (affondato) e laMakarov. Per prevenire nuove perdite, ora la Russia ...solidarietà dell'Ue al popolo ucraino nella loro battaglia contro l'invasione'. Nel corso ...Una corsa verso un rifugio antiaereo dopo l'allerta per un raid missilistico russo. In visita a sorpresa a Odessa nella giornata simbolica dedicata all'Europa, Charles Michel ...Il 5 aprile scorso, 30 diplomatici russi vengono espulsi dal Ministero degli Esteri perché accusati di condurre operazioni di spionaggio sul suolo italiano.