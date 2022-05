Juventus - Inter: quote, pronostico e statistiche (Di martedì 10 maggio 2022) In un incandescente finale di stagione trova posto la finale di Coppa Italia. L'edizione 2021/22 vedrà protagoniste, mercoledì all'Olimpico di Roma, Juve e Inter. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022) In un incandescente finale di stagione trova posto la finale di Coppa Italia. L'edizione 2021/22 vedrà protagoniste, mercoledì all'Olimpico di Roma, Juve e

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - internewsit : Juventus-Inter, Allegri anticipa tre nomi in formazione e attende un recupero - - serieAnews_com : ???? #Inter, la dichiarazione di #Marotta sul possibile acquisto di #Dybala -