Il leader del Labour pronto a dimettersi per il 'Partygate' (per fare pressione su Johnson) (Di martedì 10 maggio 2022) Il leader del Labour, Keir Starmer ha detto che si dimetterà se verrà multato dalla polizia per violazione delle regole anti Covid durante la pandemia. "Sono assolutamente certo di non aver violato alcuna regola", ha detto ai... Leggi su europa.today (Di martedì 10 maggio 2022) Ildel, Keir Starmer ha detto che si dimetterà se verrà multato dalla polizia per violazione delle regole anti Covid durante la pandemia. "Sono assolutamente certo di non aver violato alcuna regola", ha detto ai...

