I "differenti principi" che rischiano di offuscare la carriera di Keir Starmer (Di martedì 10 maggio 2022) Va bene che la politica è uno sport estremo, ma quella dei “differenti principii” è una pratica troppo rischiosa. Prendete Keir Starmer, leader dei laburisti britannici e capo dell’opposizione: dopo che Boris Johnson è stato multato per il famigerato partygate, ossia per aver partecipato a bisbocce violando le norme anticovid che lui stesso aveva imposto, Starmer ha chiesto come molti altri le dimissioni del primo ministro. Il quale tuttavia ha fatto orecchie da mercante ed è ancora lì. Ora che anche lui è stato beccato con una birra in mano in pieno lockdown, Starmer non si è limitato a spiegare che stava cenando durante una riunione di lavoro (attività consentita) mentre BoJo era a una festa di compleanno (attività proibita). Non gli è parsa sufficiente la sensatezza di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Va bene che la politica è uno sport estremo, ma quella dei “i” è una pratica troppo rischiosa. Prendete, leader dei laburisti britannici e capo dell’opposizione: dopo che Boris Johnson è stato multato per il famigerato partygate, ossia per aver partecipato a bisbocce violando le norme anticovid che lui stesso aveva imposto,ha chiesto come molti altri le dimissioni del primo ministro. Il quale tuttavia ha fatto orecchie da mercante ed è ancora lì. Ora che anche lui è stato beccato con una birra in mano in pieno lockdown,non si è limitato a spiegare che stava cenando durante una riunione di lavoro (attività consentita) mentre BoJo era a una festa di compleanno (attività proibita). Non gli è parsa sufficiente la sensatezza di ...

