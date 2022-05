Gualtieri: grazie a Dia e Dda per colpo a criminalità (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Un pesante colpo alla criminalità organizzata oggi a #Roma. Sgominata la prima ‘ndrina dentro la capitale dedita ad attività mafiose, che mirava al controllo di attività economiche in vari settori. grazie alla #Dia e #Dda di Roma. Avanti così, contro le mafie, per la #giustizia”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Un pesanteallaorganizzata oggi a #Roma. Sgominata la prima ‘ndrina dentro la capitale dedita ad attività mafiose, che mirava al controllo di attività economiche in vari settori.alla #Dia e #Dda di Roma. Avanti così, contro le mafie, per la #giustizia”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Roberto. (Agenzia Dire)

