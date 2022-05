Giancarlo Giannini | “Vedere morire un figlio è una cosa terribile”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 10 maggio 2022) Ospite di Pierluigi Diaco nello studio di Ti sento stasera 10 maggio alle 23:40 ci sarà. Attraverso frammenti sonori i racconti del celebre attore, il ricordo delmorto.ripercorre quel dolore immenso che nessun genitore dovrebbe provare. Lorenzo era il suo primogenito morto quando non aveva ancora compiuto venti anni, per un aneurisma. Su Rai 2 in seconda serata il racconto dell’attore sugli episodi più significativi e inevitabilmente dolorosi della sua vita. Sta per compiere 80 anni, il primo agosto; ricorda la guerra vissuta da bambino, le cannonate. Aveva pochissimi anni ma ricorda tutto così bene, tutto è rimasto nei suoi occhi.– Ti sento Ricordadisse in quel momento ...