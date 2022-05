Giancarlo Giannini e il dolore più grande | «Vedere morire un figlio è una cosa terribile»

Advertising

MeglioNotizie : Giancarlo Giannini si racconta, dalla guerra a morte del figlio - MontiFrancy82 : A “ #Tisento – Il suono delle emozioni” ospite Giancarlo Giannini #PierLuigiDiaco - SMSNEWSOFFICIAL : A “ #Tisento – Il suono delle emozioni ” ospite Giancarlo Giannini #PierLuigiDiaco - zuzzusierattusi : RT @RaiDue: Dal protagonista di commedie italiane a quello di pellicole di impronta più drammatica, Giancarlo Giannini sarà ospite di #Pier… - RaiDue : Dal protagonista di commedie italiane a quello di pellicole di impronta più drammatica, Giancarlo Giannini sarà osp… -

Leggi anche >, il figlio Lorenzo morto a 20 anni. Il ricordo da Diaco: 'Dissi 'lui sta meglio di noi', e ci credo' Lang ha voluto raccontare le dinamiche nei minimi particolari: ..."Quando morì mio figlio dissi: ora sta meglio lui di noi": cosìintervistato da Pierluigi Diaco a "Ti sento", nella puntata in onda su Rai2, ricorda Lorenzo, il primogenito scomparso a neanche 20 anni per un aneurisma. "Vedere morire un figlio è ...L'incidente è avvenuto a cavallo lo scorso 7 maggio durante una passeggiata con gli amici. Leggi anche > Giancarlo Giannini, il figlio Lorenzo morto a 20 anni. Il ricordo da Diaco: «Dissi "lui sta ..."Quando morì mio figlio dissi: ora sta meglio lui di noi" così Giancarlo Giannini intervistato da Pierluigi Diaco a “Ti sento”, nella puntata in onda questa ...