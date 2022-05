Frustavano i figli per i brutti voti | coppia di indiani condannata

(Di martedì 10 maggio 2022) Genitori di origini indiane dovranno risarcire i duecon 10mila euro ciascuno. Secondo i giudici, li percuotevano per ia scuola. Ma loro: "solo qualche scappellotto"

...icon una scopa e un cavo dell'elettricità e dovranno risarcirl Due genitori di origini indiane sono stati condannati e dovranno risarcire i. Li picchiavano con una scopa e li...Cinque misure cautelari, 2 custodie in carcere, 2 arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di violenza sessuale aggravata su una ragazzina,...Il legale della coppia ha annunciato il ricorso in appello, sostenendo che nel frattempo si sarebbe ricreato un rapporto tra i genitori e i figli. La notizia originale “Frustavano i figli coi cavi ...Il Tribunale ha inoltre stabilito che i due figli (un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 12) vengano risarciti per le violenze subite con 10mila euro a testa.