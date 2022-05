Fiorentina più determinata, 2-0 alla Roma e aggancio in classifica (Di martedì 10 maggio 2022) Una Roma stanca non riesce ad arginare la Fiorentina, scesa in campo con determinazione per prendere l'ultimo decisivo treno per i posti che contano. Così i viola si portano in vantaggio subito, al 10' sono già 2-0 grazie al gol di Bonaventura, dopo il rigore segnato al 4' da Gonzalez, e per il resto del match controllano senza quasi mai rischiare, e anzi sfiorando in alcune occasioni il terzo gol. Al Franchi è un vero e proprio spareggio per l'Europa. Mourinho tiene Zaniolo a riposo, sul fronte opposto Italiano schiera il tridente con Ikone, Gonzalez e Cabral. La Fiorentina parte forte, al 2' Karsdorp tocca il piede di Gonzalez mentre entra in area: l'arbitro dopo un lungo check al Var concede il rigore, che resta però dubbio e contestato dagli ospiti. Lo stesso Gonzalez si incarica della battuta, spiazza Rui Patricio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Unastanca non riesce ad arginare la, scesa in campo con determinazione per prendere l'ultimo decisivo treno per i posti che contano. Così i viola si portano in vantaggio subito, al 10' sono già 2-0 grazie al gol di Bonaventura, dopo il rigore segnato al 4' da Gonzalez, e per il resto del match controllano senza quasi mai rischiare, e anzi sfiorando in alcune occasioni il terzo gol. Al Franchi è un vero e proprio spareggio per l'Europa. Mourinho tiene Zaniolo a riposo, sul fronte opposto Italiano schiera il tridente con Ikone, Gonzalez e Cabral. Laparte forte, al 2' Karsdorp tocca il piede di Gonzalez mentre entra in area: l'arbitro dopo un lungo check al Var concede il rigore, che resta però dubbio e contestato dagli ospiti. Lo stesso Gonzalez si incarica della battuta, spiazza Rui Patricio e ...

