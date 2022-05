"Fai qualcosa...". Quel messaggio di Macron contro i Maneskin all'Eurovision (Di martedì 10 maggio 2022) Anche il presidente Emmanuel Macron avrebbe creduto alla bufala della droga sniffata da Damiano David dei Maneskin chiedendo un intervento contro di loro Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Anche il presidente Emmanuelavrebbe creduto alla bufala della droga sniffata da Damiano David deichiedendo un interventodi loro

Advertising

xacciohagridx : cioè si è scusato perché non è riuscito a trovare nessuno che glielo tenesse, va bene sebastiano tranquillo però no… - lvkiaa : Chat tra me e @pizzaboimafia è composta da: - video pietro storti - 'ieteax?' - 'matiu fai qualcosa oggi?' 'Devo st… - sheluvwomen : chi glielo dice che ho bisogno delle sue lezioni di fisica perchè era l’unica che mi faceva capire qualcosa? lo fai… - Laile5437 : @Brunodatempo Auguronissimi Bruno!!! Non sei solo!! Fai qualcosa di carino che ti piace: una passeggiata da qualche… - _Valealizzi_ : RT @kscarlett22_: “Se fai la gnorri ci viene da pensare che con mori hai fatto qualcosa” senti chi parla #ilparadisodellesignore -