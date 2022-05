Draghi a Washington è game changer Parla Bremmer

Leggi su formiche

(Di martedì 10 maggio 2022) “Putin non ascolta, mente”. Ian, politologo e presidente di Eurasia Group, è convinto che dialogare con Mosca sulla guerra russa in Ucraina sia un’impresa inutile finché Vladimir Putin non ritira le sue truppe. Inutile non è invece il viaggio aDC del presidente del Consiglio italiano Mario, “con Joe Biden la sintonia è massima”. Quanto pesa questo viaggio sulle sorti della crisi? Molto. Gli Stati Uniti e la Nato hanno dimostrato grande leadership nella risposta all’invasione russa e per questo serve un punto di contatto tra leader per allineare le politiche. Sono allineate? Non c’è dubbio che da parte americana abbiamo sentito dichiarazioni più aggressive di quelle del governo italiano. Penso alla frase del segretario Austin sull’obiettivo di indebolire la Russia e distruggerne le capacità militari. Ma sui ...