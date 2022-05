Chiellini sarà presente in conferenza stampa: annuncio dell’addio? (Di martedì 10 maggio 2022) Il capitano della Juve parlerà questa sera in conferenza stampa: arriverà qualche risposta sul suo futuro in bianconero o in MLS? sarà Chiellini a parlare questa sera in conferenza stampa con Allegri alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Inter. Non è escluso che il difensore e capitano della Juve potrebbe annunciare il suo addio ai colori bianconeri dopo una militanza lunga 17 stagioni. Per lui, quella di domani, potrebbe essere quindi l’ultima possibilità di alzare un trofeo al cielo con la Vecchia Signora. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Il capitano della Juve parlerà questa sera in: arriverà qualche risposta sul suo futuro in bianconero o in MLS?a parlare questa sera incon Allegri alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Inter. Non è escluso che il difensore e capitano della Juve potrebbe annunciare il suo addio ai colori bianconeri dopo una militanza lunga 17 stagioni. Per lui, quella di domani, potrebbe essere quindi l’ultima possibilità di alzare un trofeo al cielo con la Vecchia Signora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

