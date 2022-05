Calcio: Scaroni, 'Offerte Milan? Non so di criticità, ci vuole tempo per valutarne due' (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - "Non so di criticità" con InvestCorp, "mi risulta che ci siano due Offerte e come sempre ci vuole del tempo per completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle". Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dei lavori del Salone del Risparmio, a proposito delle due Offerte, di InvestCorp e RedBird, arrivate a Elliott per acquisire il Milan. "Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto. Siamo l'oggetto dell'offerta, non sono l'interlocutore giusto", ha poi precisato. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022)o, 10 mag. (Adnkronos) - "Non so di" con InvestCorp, "mi risulta che ci siano duee come sempre cidelper completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle". Così il presidente del, Paolo, a margine dei lavori del Salone del Risparmio, a proposito delle due, di InvestCorp e RedBird, arrivate a Elliott per acquisire il. "Non è un processo che riguarda il, io non me ne occupo neanche un minuto. Siamo l'oggetto dell'offerta, non sono l'interlocutore giusto", ha poi precisato.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Scaroni, 'Offerte Milan? Non so di criticità, ci vuole tempo per valutarne due' - - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Milan, Scaroni: 'Stadio e Scudetto, vi dico tutto' - Fantacalcio : Milan, Scaroni: 'Stadio e Scudetto, vi dico tutto' - lillydessi : Nuovo stadio, Scaroni: 'Ipotesi fuori Milano sempre più realistica' - Sportmediaset - Sport Mediaset - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: “Lo stadio si farà, ragazzi in gran forma per le ultime tre di campionato” -