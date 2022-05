Bankitalia | i tassi per i mutui tornano sopra al 2% E i prezzi delle case continuano a salire

(Di martedì 10 maggio 2022) Nel mese di marzo idi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivispese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,01 per cento contro l’1,85% di febbraio. Lo rende noto la Banca d’Italia nella pubblicazione ‘Banche e moneta”. Stabili invece all’8,06% isulle nuove erogazioni di credito al consumo. Isuisono sui massimi da più di due anni e mezzo. Secondo i dati della Banca d’Italia, gli interessi sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni non salivano infattial 2% da agosto 2019, quando erano al 2,08%. Il costo deiper le abitazioni inizia insomma a risentirepolitiche più ristrettivebanche ...

