Ascolti TV 9 maggio 2022, bene l'anteprima dell'Eurovision Song Contest (Di martedì 10 maggio 2022) Si rinnova la rubrica dedicata agli Ascolti tv del giorno precedente. Partiamo subito mettendo in risalto i programmi di maggiore spicco del 9 maggio. Nel preserale continua a puntare al massimo Flavio Insinna con il nuovo appuntamento de L'Eredità visto da 3.96 milioni di appassionati e il 26.1% di share. In questa puntata è stata Roberta ad essere eletta nuova campionessa. La donna è riuscita a compiere una bella prodezza alla Ghigliottina, ovvero non dimezzando una sola volta il suo ghiotto montepremi. Purtroppo il finale le ha riservato un'amara sorpresa! Spazio anche al programma di Amadeus 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', visto da 5.06 milioni di spettatori (share 23.2%). Amadeus è andato in onda subito dopo l'anteprima dell'Eurovision Song Contest ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) Si rinnova la rubrica dedicata aglitv del giorno precedente. Partiamo subito mettendo in risalto i programmi dire spicco del 9. Nel preserale continua a puntare al massimo Flavio Insinna con il nuovo appuntamento de L'Eredità visto da 3.96 milioni di appassionati e il 26.1% di share. In questa puntata è stata Roberta ad essere eletta nuova campionessa. La donna è riuscita a compiere una bella prodezza alla Ghigliottina, ovvero non dimezzando una sola volta il suo ghiotto montepremi. Purtroppo il finale le ha riservato un'amara sorpresa! Spazio anche al programma di Amadeus 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', visto da 5.06 milioni di spettatori (share 23.2%). Amadeus è andato in onda subito dopo l'...

Advertising

VelvetMagIta : #AscoltiTv lunedì 9 maggio 2022: #Neroametà su RaiUno chiude la terza stagione con il 24.8% #VelvetMag #Velvet - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 9 Maggio 2022. Nero a Metà chiude in bellezza (24.8% – 4,8 mln), Isola 18.8% (2,5 mln). Made in… - QuiMediaset_it : #Canale5 l'@IsolaDeiFamosi conferma gli ottimi ascolti con il 20% di share sul pubblico attivo Benissimo in day-tim… - Teleblogmag : Chiusura con buoni risultati per #neroameta soliti risultati per #isola anche se leggermente in salita. #Ascoltitv… - VesuvioLive : Made in Sud, senza Lorella e con gli Arteteca alla conduzione: ascolti ancora giù -