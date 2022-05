Ami | “Indossiamo tutti una maschera”

(Di martedì 10 maggio 2022) Ami è una cantautrice giovane e determinata. Il suo sound, che esplode nei singoli “La” e “Rompere il silenzio”, è un elettro-pop innovativo e dalle sfumature variopinte. La tua passione per la musica esplode, si raffredda e torna a bruciare con prepotenza. Racconta un po’. “È cominciato tutto quando, da bambina, entrai a far parte di un coro. All’epoca facevo anche pianoforte e la mia passione era agli inizi. Con l’adolescenza ho cominciato a pensare che la musica non fosse la mia strada e ho abbondonato gli studi intrapresi. Solo nel 2016, spronata dai miei genitori, ho ripreso le lezioni individuali e da quel momento non ho più abbandonato”. Una ripresa che si sublima nel 2021 con la nascita di Ami, tuo alter ego. “Credo che il covid abbia inciso sulla mia decisione, anche perché io facevo tutt’altro. Ero una manager e lavoravo in una ...

Advertising

CheDonna.it

Anna: "Se le altre squadre amano mettere i piedi in 20 scarpe con tanti alunni, noisolo ... Non li condanno, anzi, la voglia di essere lì con chiè motivante". Anna: "Sono d'accordo con ...... dove, da chi e in che modo vengono realizzate tutte le componenti degli abiti che. ... Matteo Ward ACQUISTA QUI il libro "I vestiti chevivono a lungo" di Orsola de Castro Ami i vestiti Ma sai quale tipologia devi scegliere in base al tuo fisico Il top nero che indossa è super attillato e scollato, parte del suo esplosivo décolleté è in bella mostra, un particolare hot che sta facendo girare totalmente la testa a tutti coloro che la seguono e ...Laura Pausini abito stilista Eurovision chi la veste look. Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2022 da Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Presentatori [...] ...