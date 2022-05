Un flash mob per la Giornata dell’Europa: “Promuovere pace a tolleranza” (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un flash mob, nel cuore di Napoli, per lanciare un messaggio di pace e di tolleranza. E’ quanto ha organizzato, oggi, in piazza Municipio, l’Ufficio Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Cosvitec Università&Impresa, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Saverio Nitti” e l’Istituto Isabella D’Este Caracciolo, enti accreditati Erasmus+ per la mobilità dei giovani. All’iniziativa hanno partecipato la vice sindaca Maria Filippone e l’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani. Un modo, si legge in una nota, “per Promuovere, in occasione della Giornata dell’Europa, una città multiculturale che ripudia il ricorso alla guerra e ad ogni tipo di conflitto. L’iniziativa è stata anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unmob, nel cuore di Napoli, per lanciare un messaggio die di. E’ quanto ha organizzato, oggi, in piazza Municipio, l’Ufficio Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Cosvitec Università&Impresa, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Saverio Nitti” e l’Istituto Isabella D’Este Caracciolo, enti accreditati Erasmus+ per la mobilità dei giovani. All’iniziativa hanno partecipato la vice sindaca Maria Filippone e l’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani. Un modo, si legge in una nota, “per, in occasione della, una città multiculturale che ripudia il ricorso alla guerra e ad ogni tipo di conflitto. L’iniziativa è stata anche ...

