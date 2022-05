Serie A, la corsa scudetto e retrocessione: ultimi 180 minuti da brividi (Di lunedì 9 maggio 2022) A due giornate dal termine, la Serie A più bella degli ultimi anni, vive ancora nell’incertezza tra scudetto e retrocessione. Il Milan, dopo il blitz a Verona, vede il tricolore vicinissimo a 1,35, secondo gli esperti Sisal, contro il 3,00 dell’Inter. I rossoneri, che non si laureano campioni d’Italia dal 2011, avranno il primo matchpoint domenica prossima ospitando l’Atalanta: in caso di vittoria contro la Dea, i ragazzi di Pioli potrebbero festeggiare con una giornata di anticipo se i cugini dell’Inter non dovessero battere il Cagliari. Proprio alla Unipol Domus Arena, domenica sera, va in scena una sfida determinante in cui il pareggio potrebbe risultare decisivo sia per lo scudetto che per la permanenza in Serie A. Se il Tricolore è una questione tra le due formazioni milanesi, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) A due giornate dal termine, laA più bella deglianni, vive ancora nell’incertezza tra. Il Milan, dopo il blitz a Verona, vede il tricolore vicinissimo a 1,35, secondo gli esperti Sisal, contro il 3,00 dell’Inter. I rossoneri, che non si laureano campioni d’Italia dal 2011, avranno il primo matchpoint domenica prossima ospitando l’Atalanta: in caso di vittoria contro la Dea, i ragazzi di Pioli potrebbero festeggiare con una giornata di anticipo se i cugini dell’Inter non dovessero battere il Cagliari. Proprio alla Unipol Domus Arena, domenica sera, va in scena una sfida determinante in cui il pareggio potrebbe risultare decisivo sia per loche per la permanenza inA. Se il Tricolore è una questione tra le due formazioni milanesi, la ...

Advertising

sportli26181512 : Dai guanti di Ali alla pallina di Ruth: tutti pazzi per i memorabilia: Dai guanti di Ali alla pallina di Ruth: tutt… - CalcioWeb : In arrivo i verdetti nel campionato di #SerieA: ultimi 180 minuti da brividi per scudetto e salvezza - Gazzetta_it : Dai guanti di Ali alla pallina di Ruth: tutti pazzi per i memorabilia - Bballboy1987 : RT @MarcoAMunno: Una Pesaro presa in corsa, in zona retrocessione e allo sbando, portata fino ai playoff: la stagione di Ramondino e Magro… - yafavhotboy : RT @modenavolley: #PerugiaModena #Cheplayoff Termina al quarto set la corsa allo scudetto dei ragazzi di Coach Giani. Una serie ricca di e… -