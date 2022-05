Portiere d' albergo ucciso ad Alessandria | fermato un sospettato

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Una persona è stata fermata dai carabinieri diperché sospettata di averestanotte ildell'Hotel Londra, un4 Stelle situato non troppo distante dalla stazione ferroviaria della città piemontese. L'uomo si trova al comando provinciale, interrogato da carabinieri e magistrati. Ildi notte, di 69 anni, è statoprobabilmente in una rapina finita male, l'omicidio sarebbe stato compiuto con un'arma contundente e l'uomo è stato colpito alla testa. I carabinieri sono stati allertati da un passante che dalle vetrate ha visto l'uomo riverso in una pozza di sangue nella hall del quattro stelle. I militari dell'Arma e il sostituto procuratore Andrea Trucano si occupano delle indagini. La porta dell'hotel è stata forzata. I ...

'Abbiamo visto ilintorno alle 22.30, al rientro da cena, poi non abbiamo sentito nulla - dice una coppia che soggiorna nell'- Non sappiamo davvero che cosa sia accaduto, è terribile.