Nessun proclama di Putin al V-Day | “Orrore la guerra globale | non si ripeta”

(Di lunedì 9 maggio 2022) "Fare di tutto affinché l'di unanon si". Non sale la scala delle minacce il messaggio di Vladimirche in molti si aspettavano diverso per il 77esimo anniversario della Vittoria sulla Germania nazista. In un contesto internazionale sconvolto dallain Ucraina,ha presentato sicuramente non toni concilianti, ma meno spaventosi del previsto. "Nonostante tutti i disaccordi nelle relazioni internazionali, la Russia ha sempre sostenuto la creazione di un sistema di sicurezza uguale e indivisibile, un sistema vitale per l'intera comunità mondiale" ha dettonel suo discorso sulla Piazza rossa, dove i rintocchi dell'orologio della Torre Spasskaya hanno dato il via alla parata del 9 ...