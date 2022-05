Mattarella depone una corona di fiori alla lapide di Aldo Moro (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro alla lapide di Aldo Moro in via Caetani a Roma, in occasione del quarantaquattresimo anniversario dell’omicidio dello statista. Il luogo è lo stesso dove il 9 maggio 1978, venne ritrovato Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana assassinato dalle Brigate Rosse. alla cerimonia hanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Repubblica Sergioha deposto unadi allorodiin via Caetani a Roma, in occasione del quarantaquattresimo anniversario dell’omicidio dello statista. Il luogo è lo stesso dove il 9 maggio 1978, venne ritrovato, presidente della Democrazia Cristiana assassinato dalle Brigate Rosse.cerimonia hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Il Capo dello Stato Sergio Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani, in occasione del quarantaq… - serenel14278447 : Moro: Mattarella depone corona di fiori a via Caetani - infoitinterno : Giornata vittime terrorismo, Aldo Moro: Mattarella depone corona di fiori in via Caetani - infoitinterno : Aldo Moro, il presidente Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani: la commemorazione - infoitinterno : Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani -