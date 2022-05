LIVE Sonego-Shapovalov 6-7 | 4-3 ATP Roma 2022 in DIRETTA | è il momento della fase calda del secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programmagiornata Sul campo ci sono proteste da parte di entrambi i giocatori.addirittura va a parlare col giudice arbitro a bordo campo. Tanto nervosismo nel canadese, ma non meno nell’azzurro. 40-40 Palla break annullata. 40-A Palla break perche si carica, mentresi innervosisce. 40-40 Attenzione, parità. 30-30 Ora è il nordamericano a sparacchiare in out. 15-30 Servizio efficace del canadese. 15-15 Risposta errata dell’azzurro, che vanifica tutto. 0-15 Dritto pazzesco in controbalzo di: imprendibile per. 4-3non trema vincendo il game. Ora la “patata bollente” passa a. 40-15 Ancora un’ottima prima ...