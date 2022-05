Advertising

zazoomblog : Libano nella base di Al Mansouri tra i caschi blu italiani - #Libano #nella #Mansouri #caschi - serena_sartini : @askanews_ita è in #Libano Libano con i caschi blu italiani della Missione #UNIFIL Qui il servizio VIDEO dalla base… - Marilenapas : RT @direpuntoit: 'La speranza deve esserci sempre perché la #guerra c'è sempre stata nella storia del #Libano', dichiara alla Dire la giova… - direpuntoit : 'La speranza deve esserci sempre perché la #guerra c'è sempre stata nella storia del #Libano', dichiara alla Dire l… - TgrRai : RT @TgrMediterraneo: Oggi 12.25 @RaiTre Il #Libano che spera @mgianniti Il paese ferito da guerre e carestie aspetta la visita di @Pon… -

... il Salone tornastorica sede di Ferrara Fiere dall'8 al 10 giugno con un programma ricco di ... Arabia Saudita, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cuba, Giordania, Iran, Israele,, ...'Noi siamo qui per garantire la cessazione delle ostilità trae Israele e supportare le ... Nessuno sforzo in più ci è stato chiesto per le elezioni, le forze armate libanesi sono autonome...Beirut, 9 mag (Prensa Latin) Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha difeso oggi i principi della Resistenza islamica libanese ed ha invitato il popolo a sostenerla nelle elezioni parlamentari de ...SPECIALE DONNE IN ARMI | Francesca Rossi, infermiera e maresciallo ordinario dell'Esercito, si trova a Shama per la sua prima missione all'estero ...