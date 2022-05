Laura Pausini e il retroscena sull’Eurovision Song Contest: “Non posso dirlo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Grazie alla vittoria dei Maneskin, quest’anno, l’Eurovision Song Contest si terrà a Torino. Dal 10 al 14 marzo, gli spettatori potranno trascorrere le serate in compagnia di una delle gare canore più attese. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika avranno il compito di condurre l’evento. Sarà un’occasione imperdibile che gli consentirà di vivere un viaggio davvero emozionante. La cantante di La Solitudine, durante l’intervista per RTVE Play, si è lasciata sfuggire qualcosa in più sul suo ruolo. In particolare, si è soffermata su una clausola che loro, in quanto conduttori, devono rispettare. Potrebbe interessarti: Quando inizia e dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in TV e streaming Laura Pausini pronta a salire sul palco ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Grazie alla vittoria dei Maneskin, quest’anno, l’Eurovisionsi terrà a Torino. Dal 10 al 14 marzo, gli spettatori potranno trascorrere le serate in compagnia di una delle gare canore più attese., Alessandro Cattelan e Mika avranno il compito di condurre l’evento. Sarà un’occasione imperdibile che gli consentirà di vivere un viaggio davvero emozionante. La cantante di La Solitudine, durante l’intervista per RTVE Play, si è lasciata sfuggire qualcosa in più sul suo ruolo. In particolare, si è soffermata su una clausola che loro, in quanto conduttori, devono rispettare. Potrebbe interessarti: Quando inizia e dove vedere l’Eurovision2022 in TV e streamingpronta a salire sul palco ...

