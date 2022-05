La parata della vittoria sui nazisti. Ma Putin dimentica ombre e orrori (Di lunedì 9 maggio 2022) Guardie russe in piedi di fronte agli stendardi pronti per la parata militare "Come nel '45, la vittoria domani sarà nostra", ha proclamato Putin alla vigilia della sfilata del 9 maggio, che ricorda ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Guardie russe in piedi di fronte agli stendardi pronti per lamilitare "Come nel '45, ladomani sarà nostra", ha proclamatoalla vigiliasfilata del 9 maggio, che ricorda ...

Advertising

repubblica : Moldavia blindata, si teme il golpe nel giorno della parata di Putin. La presidente fa scattare il livello di massi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mosca è il giorno della parata per il 'Giorno della Vittoria'. Attesa per il discorso di Putin #ANSA - Tg3web : Occhi puntati su Mosca e sulla parata di domani, anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Attesa per le… - AndreaB25170555 : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Inizia il discorso di Vladimir #Putin alla Parata del Giorno della Vittoria: 'Lo scorso anno l'Occidente stava… - mattino5 : 'Combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria' A #Mattino5 @Daniele_Manca com… -