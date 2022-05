Highlights e gol Hellas Verona-Milan 1-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi i rossoneri passano in svantaggio grazie al colpo di testa di Faraoni, ma poi reagiscono da grande squadra: pareggiano a fine primo tempo grazie a Tonali su assist di Leao. Il tandem si ripete ad inizio secondo tempo per il gol del sorpasso, dell’1-2. Ilprova a pareggiare, ha anche un paio di buone occasioni con Lasagna ma ci pensa il neoentrato Florenzi a chiudere i conti. Rossoneri a quattro punti dallo scudetto. I dirittisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube. IL CANALE ...