Finge malore e poi rapina una donna

Advertising

infoitinterno : Roma, finge malore e una donna lo soccorre: lui la rapina e accoltella a Primavalle - infoitinterno : Finge un malore, accoltella e deruba la donna che lo soccorre: caccia all’uomo - infoitinterno : Finge malore in strada, donna lo soccorre ma viene accoltellata e rapinata - infoitinterno : Passante finge un malore e si accascia: 51enne si precipita ad aiutarlo ma viene accoltellata e rapinata - rotaruchristina : RT @romatoday: Finge malore in strada, donna lo soccorre ma viene accoltellata e rapinata -

Primavalle ,in strada, donna lo soccorre ma lui l'accoltella e rapina. L'aggressione nella zona di Primavalle è stata perpetrata ai danni di una 51enne ferita al gluteo e ad un braccio. Accoltellata ...Improvvisamente il passante, presumibilmente dopo aver messo nel mirino la sua preda, si è quindi accasciato in terra fingendo une facendo cadere il proprio telefono cellulare vicino a sé. ...Ferita la donna è stata quindi trasportata in ambulanza all'ospedale San Filippo Neri dove ha poi fornito la propria testimonianza ai poliziotti Vittima una donna di 51 anni, ferita al gluteo ed al br ...Gli agenti di polizia, come spesso avviene in situazioni simili, si stanno concentrando anche sulle telecamere che sono poste nella zona circostante In quel momento, lui l’ha afferrata, le ha sferrato ...