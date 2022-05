Festa dell’Europa | il concerto in Campidoglio

(Di lunedì 9 maggio 2022) In occasione della, il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comune di Roma e l’Ambasciata di Francia in Italia organizzano un evento-di celebrazione dell’Unità europea e di ricordo di David Sassoli Il 9 maggio si celebra a Roma la: l’appuntamento è alle 19:30 in Piazza delstraordinariamente illuminata dove si svolgerà un evento-dei Filarmonici di Roma con i violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, lui ucraino, lei russa, marito e moglie nella vita e coppia anche nell’arte. A seguire, esibizione del Coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium Novum. Interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il commissario per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, la vice presidente del ...

