Fabian Ruiz piace a Xavi. Nodo portiere da sciogliere, proposto Gallopo (Di lunedì 9 maggio 2022) In casa Napoli tiene banco il futuro del centrocampista spagnolo ex Real Betis. Fabian Ruiz piace a Xavi, il tecnico del Barcellona lo vorrebbe nella propria rosa per la prossima estate. C’è da sciogliere il Nodo portiere, situazione più intricata del dovuto. Dall’Argentina è stato proposto il centrocampista Gallopo. Fabian Ruiz piace a Xavi: idea concreta? Il centrocampista partenopeo sarebbe un pallino di Xavi già da diverso tempo. Laporta sarebbe anche disposto ad accontentare il tecnico. Già tempo addietro il club catalano aveva avanzato un’offerta al club di Aurelio De Laurentis. Secondo AS però la trattativa non andò in porto perché il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) In casa Napoli tiene banco il futuro del centrocampista spagnolo ex Real Betis., il tecnico del Barcellona lo vorrebbe nella propria rosa per la prossima estate. C’è dail, situazione più intricata del dovuto. Dall’Argentina è statoil centrocampista: idea concreta? Il centrocampista partenopeo sarebbe un pallino digià da diverso tempo. Laporta sarebbe anche disposto ad accontentare il tecnico. Già tempo addietro il club catalano aveva avanzato un’offerta al club di Aurelio De Laurentis. Secondo AS però la trattativa non andò in porto perché il ...

