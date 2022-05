De Laurentiis fa cassa: arrivano 70 milioni per il Napoli, deciso il futuro di Spalletti (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Napoli ritrova la qualificazione Champions League e con il terzo posto incassa circa 70 milioni di euro. Una parte di questi soldi dipenderà da come si comporteranno gli azzurri durante i gironi di Champions League, ma sicuramente De Laurentiis avrà tanti soldi per rimettere a posto i soldi del club. La società partenopea deve fare i conti con il nuovo Fair Play Finanziario e rientrare negli standard voluti da Ceferin che minaccia multe pesantissime, dopo che la prima versione dell’FPF era stata allegramente bypassata dai grandi sceicchi. Napoli: la strategia di De Laurentiis Con l’accesso alla Champions League, il Napoli potrà guardare con maggiore serenità al futuro del club, anche se c’è chi è pronto a scommettere che De ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilritrova la qualificazione Champions League e con il terzo posto incirca 70di euro. Una parte di questi soldi dipenderà da come si comporteranno gli azzurri durante i gironi di Champions League, ma sicuramente Deavrà tanti soldi per rimettere a posto i soldi del club. La società partenopea deve fare i conti con il nuovo Fair Play Finanziario e rientrare negli standard voluti da Ceferin che minaccia multe pesantissime, dopo che la prima versione dell’FPF era stata allegramente bypassata dai grandi sceicchi.: la strategia di DeCon l’accesso alla Champions League, ilpotrà guardare con maggiore serenità aldel club, anche se c’è chi è pronto a scommettere che De ...

Advertising

infoitsport : Multiproprietà: De Laurentiis può fare cassa col Napoli, l’occasione è ghiotta - napolipiucom : Multiproprietà: De Laurentiis può fare cassa col Napoli, l'occasione è ghiotta #Bari #Multiproprietà #napoli… - infoitsport : Multiproprietà: De Laurentiis può fare cassa col Napoli, l’occasione è ghiotta - BiagiomF : Sky - Prima si vende, poi si compra: Napoli costretto a fare cassa in estate per sistemare i conti …..correnti in c… - infoitsport : Sky – Il Napoli ha deciso, Fabian Ruiz sarà venduto, il progetto di De Laurentiis per fare cassa -