Coppa Italia, Mattarelle potrebbe non essere presente per la finale (Di lunedì 9 maggio 2022) finale di Coppa Italia Juve-Inter, il presidente della Repubblics Mattarella potrebbe declinare l'invito. Le ragioni della sua assenza È la settimana di Juventus Inter, finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma. Allo Stadio Olimpico saranno ovviamente presenti le massime cariche istituzionali del calcio Italiano, dal presidente della FIGC Gravina a quello della Lega Serie A Lorenzo Casini. Ci sarà anche il numero uno del CONI, Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attuale situazione internazionale dovrebbe invece spingere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a rimanere al Quirinale declinando l'invito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

