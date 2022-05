Concorso per il pronto soccorso del Cardarelli: nessun iscritto (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una sola domanda di partecipazione al Concorso, ma non ammissibile. Non c’è dunque nessun iscritto al Concorso per 6 posti da dirigente medico nella Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza indetto dal Cardarelli di Napoli, il più grande ospedale del meridione, balzato nei giorni scorsi agli onori delle cronache proprio per il pronto soccorso superaffollato. Il flop del Concorso – per un incarico a tempo determinato di sei mesi, rinnovabile – lascia quindi il personale del pronto soccorso del Cardarelli a 43 medici, di cui 25 hanno però firmato la lettera preventiva alle dimissioni. Dopo il grande affollamento dei giorni passati, ora la situazione è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una sola domanda di partecipazione al, ma non ammissibile. Non c’è dunquealper 6 posti da dirigente medico nella Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza indetto daldi Napoli, il più grande ospedale del meridione, balzato nei giorni scorsi agli onori delle cronache proprio per ilsuperaffollato. Il flop del– per un incarico a tempo determinato di sei mesi, rinnovabile – lascia quindi il personale deldela 43 medici, di cui 25 hanno però firmato la lettera preventiva alle dimissioni. Dopo il grande affollamento dei giorni passati, ora la situazione è ...

