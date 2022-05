Castelli, deve recarsi in Ospedale ma il bus non passa: cittadina “infuriata” resta a piedi (Di lunedì 9 maggio 2022) Diamo voce oggi pomeriggio alla disavventura vissuta da una cittadina dei Castelli, precisamente del Comune di Marino, rimasta letteralmente a piedi a causa di un disservizio con il trasporto pubblico. La donna doveva infatti recarsi in Ospedale ma, per motivi al momento non noti, il bus non è passato. E la cittadina, non potendo muoversi in autonomia con un proprio mezzo, ha dovuto rinunciare alla visita. La segnalazione La donna si è così rivolta alla nostra Direttrice per segnalare l’accaduto. «Gentile Direttore, le trasmetto una nota via mail riguardo ad un fatto grave accadutomi nella giornata del 3 maggio scorso sul territorio di Marino. Richiedo, dove possibile, di pubblicare questa situazione incresciosa che mi sono trovata a vivere affinché chi di dovere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Diamo voce oggi pomeriggio alla disavventura vissuta da unadei, precisamente del Comune di Marino, rimasta letteralmente aa causa di un disservizio con il trasporto pubblico. La donna doveva infattiinma, per motivi al momento non noti, il bus non èto. E la, non potendo muoversi in autonomia con un proprio mezzo, ha dovuto rinunciare alla visita. La segnalazione La donna si è così rivolta alla nostra Direttrice per segnalare l’accaduto. «Gentile Direttore, le trasmetto una nota via mail riguardo ad un fatto grave accadutomi nella giornata del 3 maggio scorso sul territorio di Marino. Richiedo, dove possibile, di pubblicare questa situazione incresciosa che mi sono trovata a vivere affinché chi di dovere ...

