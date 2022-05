Ultime Notizie – Alessandria, denunciata aggressione omofoba: “Insultata e picchiata dal vicino” (Di domenica 8 maggio 2022) “Sei una lesbica di m****, poi i calci, i pugni fino a rotolare giù dalle scale rischiando di rompersi l’osso del collo. E’ l’aggressione denunciata da “Tessere le identità”, associazione LGBTQIA+ di Alessandria, ai danni di una sua associata, che ora è ricoverata in ospedale. A quanto riferisce l’associazione su Facebook l’aggressione sarebbe avvenuta ieri nel palazzo della donna, mentre rientrava a casa. “E’ drammatico ricevere le foto di un’amica, socia della nostra associazione, appena ricoverata in ospedale per aggressione e lesione, avvenuta nel suo palazzo mentre rientrava a casa – si legge nel post – La propria casa, il proprio contesto abitativo, uno dei luoghi in cui ci si dovrebbe sentire protetti. Tutto ciò avviene ieri, nella nostra cara Alessandria quella città che nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) “Sei una lesbica di m****, poi i calci, i pugni fino a rotolare giù dalle scale rischiando di rompersi l’osso del collo. E’ l’da “Tessere le identità”, associazione LGBTQIA+ di, ai danni di una sua associata, che ora è ricoverata in ospedale. A quanto riferisce l’associazione su Facebook l’sarebbe avvenuta ieri nel palazzo della donna, mentre rientrava a casa. “E’ drammatico ricevere le foto di un’amica, socia della nostra associazione, appena ricoverata in ospedale pere lesione, avvenuta nel suo palazzo mentre rientrava a casa – si legge nel post – La propria casa, il proprio contesto abitativo, uno dei luoghi in cui ci si dovrebbe sentire protetti. Tutto ciò avviene ieri, nella nostra caraquella città che nel ...

