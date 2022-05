Stupore generale, ma falso, per la lite tra due vecchi rimbambiti che vengono definiti persone di grande cultura (Di domenica 8 maggio 2022) Era meglio non studiare né coltivarsi perché, almeno, l’ignoranza avrebbe giustificato la volgarità. È correa e maggiore responsabile la cattiva educazione. Forse anche il carattere prepotente. Vogliono avere sempre ragione. Professionisti dei talk show, sanno che certi spettacoli vivono di litigi e insulti. Seppure a causa dell’artrite stiano ormai in piedi a fatica, debbono provocare continue polemiche per rendere gli scontri più interessanti. Rischiano, se no, di non essere più invitati. Gli spettatori non li apprezzano più. Anche gli autori sono invecchiati da tempo. C’è sempre crisi, recessione, problemi ovunque. Ma quando si tratta di armamenti i soldi spuntano come i funghi È il miracolo della guerra che fa apparire il denaro quando c’è da comprare armi. Il Congresso USA sta per votare una legge con cui saranno destinati 33 miliardi di dollari per ordigni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) Era meglio non studiare né coltivarsi perché, almeno, l’ignoranza avrebbe giustificato la volgarità. È correa e maggiore responsabile la cattiva educazione. Forse anche il carattere prepotente. Vogliono avere sempre ragione. Professionisti dei talk show, sanno che certi spettacoli vivono di litigi e insulti. Seppure a causa dell’artrite stiano ormai in piedi a fatica, debbono provocare continue polemiche per rendere gli scontri più interessanti. Rischiano, se no, di non essere più invitati. Gli spettatori non li apprezzano più. Anche gli autori sono inati da tempo. C’è sempre crisi, recessione, problemi ovunque. Ma quando si tratta di armamenti i soldi spuntano come i funghi È il miracolo della guerra che fa apparire il denaro quando c’è da comprare armi. Il Congresso USA sta per votare una legge con cui saranno destinati 33 miliardi di dollari per ordigni ...

