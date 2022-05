La Roma vince il suo secondo Scudetto – 8 maggio 1983 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 maggio 2022) L’8la, pareggiando 1-1 contro il Genoa, conquista aritmeticamente ildella sua storia Pareggiando 1-1 a Marassi contro i rossoblu del Genoa, ladel tecnico svedese Nils Liedholml‘8il, storicodella sua storia. Un Tricolore indimenticabile per i giallorossi, capaci di battere in quella stagione una Juventus che ai nastri di partenza si era presentata come una corazzata invincibile. Nella rosa bianconera di quell’anno figuravano ben sei Campioni del Mondo in carica dopo la vittoria del 1982 in Spagna, ma anche i due nuovi acquisti Boniek e Platini. La stagione 1982-83 Trascinata dai gol di Pruzzo, dalle ...