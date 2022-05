“Inaccettabile il taglio di 9.600 cattedre dal 2026”, “docenti in più per calo demografico potenzino didattica”: PD critico su riforma Bianchi (Di domenica 8 maggio 2022) “Condivido le preoccupazioni per l’ultimo decreto sulla scuola. Mezz’ora dopo la sua emanazione ho dichiarato che tutti noi del Pd ci aspettiamo che spariscano alcune questioni”. Manuela Ghizzoni, responsabile Scuola del Partito democratico, nel raccogliere le tante perplessità manifestate nel corso di un acceso incontro pubblico sui temi dell’istruzione, non ha risparmiato critiche al recente provvedimento del governo sul reclutamento e sulla formazione degli insegnanti. Il decreto è in Senato in attesa della conversione parlamentare in legge “e ora abbiamo sessanta giorni di tempo, e saranno molto impegnativi. Ce la faremo a far mdificare il decreto? Io non lo so, si vedrà”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022) “Condivido le preoccupazioni per l’ultimo decreto sulla scuola. Mezz’ora dopo la sua emanazione ho dichiarato che tutti noi del Pd ci aspettiamo che spariscano alcune questioni”. Manuela Ghizzoni, responsabile Scuola del Partito democratico, nel raccogliere le tante perplessità manifestate nel corso di un acceso incontro pubblico sui temi dell’istruzione, non ha risparmiato critiche al recente provvedimento del governo sul reclutamento e sulla formazione degli insegnanti. Il decreto è in Senato in attesa della conversione parlamentare in legge “e ora abbiamo sessanta giorni di tempo, e saranno molto impegnativi. Ce la faremo a far mdificare il decreto? Io non lo so, si vedrà”. L'articolo .

