Il murales di ZEDZ ispirato a Piet Mondrian a Corvetto

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022)dal Mudec alla strada. L’opera diha avuto un impatto trasversale su tutte le sfere dell’espressione artistica: dall’architettura al design, dalla moda all’arte urbana. Alla poliedricità dell’effetto, il Mudec ha dedicato una serie di Public Panel, video e podcast realizzati con la collaborazione di grandissimi esperti in ogni settore e che hanno accompagnato la grande mostra “. Dalla figurazione all’astrazione” fino alla sua conclusione, il 27 marzo scorso. L’effettoperò non abbandona Milano, che ha deciso di ricordarlo ed evocarne la magia di colori e forme anche attraverso un progetto di arte pubblica, in particolare con la realizzazione di un’opera di neo-muralismo ispirata proprio dalla produzione ...