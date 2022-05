Highlights e gol Hellas Verona-Milan 1-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 8 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi i rossoneri passano in svantaggio grazie al colpo di testa di Faraoni, ma poi reagiscono da grande squadra: pareggiano a fine primo tempo grazie a Tonali su assist di Leao. Il tandem si ripete ad inizio secondo tempo per il gol del sorpasso, dell’1-2. Ilprova a pareggiare, ha anche un paio di buone occasioni con Lasagna ma ci pensa il neoentrato Florenzi a chiudere i conti. Rossoneri a quattro punti dallo scudetto. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - Pall_Gonfiato : #VeronaMilan 1-3 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Leao inventa, #Tonali doppietta. Il #Milan è di nuovo in testa! - DiMarzio : #SerieC I Gol e spettacolo tra #Pescara e #FeralpiSalò ???? - NewsTuttoC : Triestina-Palermo 1-2, gol e highlights della partita - infoitsport : VIDEO – Spezia-Atalanta 1-3, Serie A: gol e highlights della partita -

Video/ Monterosi Tuscia Latina (0 - 1): Rosseti vale 3 punti (Serie C) Poi ci sarà il "posticipo" (si fa per dire) Cesena Monopoli, con fischio d'inizio che sarà in programma alle ......dopo la vittoria contro l'Empoli ( TUTTI GLIDELLA SERIE A ). Il tabellino di Verona - Milan 1 - 2. LIVE leggi anche Il calcio balilla entra nel registro delle società dilettantistiche:...Nella ripresa lo stesso Tonali sigla al 50' il gol del sorpasso ospite, poi Florenzi al minuto 87 chiude i conti. Il Milan torna in vetta alla classifica, a +2 sull’Inter.All’ottavo minuto di gioco, Theo Hernandez ha sfiorato il gol dalla distanza. Dopo dieci minuti, l’arbitro ha annullato un gol a Tonali per fuorigioco. Al 23', risponde il Verona con una conclusione a ...